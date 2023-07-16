15 Temmuz gecesi neler yaşandı? - Özel Yayın - 15 Temmuz 2023
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi, 7.yılında yeniden masaya yatırıldı.
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi, 7.yılında yeniden masaya yatırıldı. Konuklar:
• Avukat Faik Işık
• TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin
• Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt
• Eski Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz
• Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
• Aydınlık Gazetesi GYY İlker Yücel
• Prof. Dr. Ali Gür
• Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek
• Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu
• Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Özkan
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