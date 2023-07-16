FETÖ'yü bitirmenin taktiği: İdeolojik mücadele

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Peki FETÖ ile mücadelede ne kadar yol kat edildi. Konuyu Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ele aldı. FETÖ mücadelesinin eksik yönünü anlattı.

AK Parti Hükümeti 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile mücadele etmeye başlasa da mesele sadece güvenlik bürokrasisine havale edildi. FETÖ tarzı bir örgütü var eden düşünce tarzlarıyla yeterince mücadele edilmedi.

FETÖ’yü var eden ideolojik zeminin yok edilmesi ve bu tür bir örgütlenmeyi haklılaştıran tezlere dokunulmadığı müddetçe tehlike farklı isimler altında sürmeye devam edecek.

Günümüzdeki tehlikelerden en önemlisi de devlette kadrolaşan “tarikatlar”. Çeşitli tarikatların devlet içinde kadrolaşmaları ABD emperyalizminin, AB ülkelerinin ve NATO’nun himayesi altında vücut buluyor.

FETÖ’nün neden ABD tarafından eğitildiğini, NATO tarafından korunduğunu, AB ülkeleri tarafından kollandığını anlamak mücadelenin en önemli parçalarından biri. FETÖ ideolojisi ile hesaplaşmanın başarısı, tam bağımsızlığın ve laikliğin yapısal sonuçlar üretecek biçimde hayata geçirilmesinden geçiyor.