Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutturulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "Yurdumuzu alçaklara uğratmadık"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "Yurdumuzu alçaklara uğratmadık"Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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