Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında konuştu.
Erdoğan konuşmasında, "Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutturulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı