Bedirhan Önem, İlker Yücel için öldürün dedi! FETÖ üyesi dinlemedi

FETÖ’cüler 15 Temmuz sonrası kendini kurtarmak için her yolu denedi. Bazıları Pensilvanya’dan gelen talimatla diğer tarikatların içine sızdı, bazıları da Doğu ve Güneydoğu illerine giderek kendilerini unutturmaya çalıştı. Yeni üniversitelere gönderilen elemanlar özel desteklerle doçent, profesör oldu.



Bu planda FETÖ’nün ABD’ye kaçan “Akademi İmamı” Şerif Ali Tekalan aktif rol oynadı. Kendini gizleyen ve AK Parti’ye yanaşan rektörler eliyle FETÖ’cü kadroların önü açıldı. Örgüt talimatlarını yerine getirmeyen Rektörler “deşifre” edilmekle ve ellerinde bulunan özel dosyalarıyla tehdit edildi.



Aydınlık Gazetesi, Şırnak Üniversitesinde FETÖ örgütlenmesini gündeme getirdi, birçok kez haber yaptı. Aydınlık, üniversitede görev yapan, Nurettin Veren’in Şırnak FETÖ mahrem imamı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu Bedirhan Önem’in faaliyetlerine mercek tuttu. Bedirhan Önem FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi. Bunun üzerine Aydınlık’ı tehdit etmeye başladı.



Örgüt içinde “Yetiş Ahmet” olarak anılan kişiye Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’i öldürtmek için adam tutmasını istedi. Ancak “Yetiş Ahmet” bunun tehlikeli olacağını belirterek emri dinlemedi. “Yetiş Ahmet” örgütten ihraç edildi. Bu durumu öğrenen “Yetiş Ahmet” Şırnak’tan Gürcistan’a kaçarak, Aydınlık’la dolaylı yollardan temas kurdu. 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de itiraflara başladı:

- Hizmet içerisinde molla mertebesinde olan Bedirhan Önem Abi (Bedirhan Önem) Eylül 2017’de ‘yanımda olacaksın’ dedi. Bedirhan Abi 15 Temmuz’dan sonra açığa alınan kamu görevlilerindendi. Görev yeri Şırnak Üniversitesi, görevi uzmandı. Hakimler önünde eğiliyor, savcılarla ev buluşmalarında karşısında el pençe duruyorlardı.10 aydan fazla Mersin’de Bedirhan Önem ile görev yaptıktan sonra kendisiyle Şırnak’a gelmemi yardımcısı olmamı istedi.

İtirafçı Bedirhan Önem’in FETÖ içerisindeki rolünü tek tek anlattı:

- Bedirhan Abinin Şırnak 3. Ağır Cezadaki davasını Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal yıllarca takip ettiği için çok yıprandık. Cevdet Türkyolu abi Bedirhan Önem abiye Pegasus adlı bir dinleme/izleme/takip yapabilen bir yazılım yüklü telefon ve bilgisayar gönderdi. Bedirhan Önem Pegasus’la Şırnak’ta istediği devlet görevlisinin konuşmalarına mesajlaşmalarına ve WhatsApp yazışmalarına ulaşabiliyor. Şırnak’ta Milli Eğitim ve Emniyette kurduğumuz sistem ile her şeyden haberimiz oluyordu. Bedirhan Önem Şırnak’ta validen daha etkili bir konumdadır.



Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem ile hangi olaydan ötürü ayrılık yaşadığını ve örgütten dışlandığını anlattı ve İlker Yücel'in ölüm emrini verdiği de itiraflarda ortaya çıktı:

- Canımı zor kurtardım şu an Batum’dan yazıyorum yaşadıklarımı. Canım tehlikede de olsa bana yapılan haksızlığı sineye çekmemeye karar verdim. Bedirhan Önem kendisini sürekli haber yapan ve gizli bilgilerini ortaya çıkaran Aydınlık, Ulusal Kanal, İlker Yücel, Ferdi Tanhan, İsmet Özçelik’e büyük bir nefret beslemektedir. Bu nefretin tezahürü olarak İlker Yücel’i twitterda kendisine yazdıklarının yarattığı öfkeyle ölüm emrini verdi. Ülkeye gelen kaçak Afganları belirlediğimiz hedefleri yok etmek için kullanıyoruz. “(Bedirhan Önem’e) İlker Yücel’in öldürülmesinin Türkiye’de olay olacağını, Perinçek’in sağ kolu olduğunu söyledim ve talimatı yerine getirmedim. İşte kalemim bu yüzden kırıldı. Hizmet diye diye bizi aldattın sen. Çok geç anladım.



Yetiş Ahmet, hayati tehlikesinden endişe ettiğini anlattı: