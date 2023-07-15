İran'ın yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu! İşte o isim

İran’dan Ankara’ya üst düzey görevlendirme yapıldı.

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand’ın görev süresi doldu.

Farazmand’ın yerine Ankara Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı, Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Muhammed Hasan Habibullahzade görevlendirildi.

Eski Büyükelçi Farazmand görev değişikliğini, sosyal medya hesabından da duyurdu.

- Ankara'daki görevi zor koşullarda bile unutulmaz ve keyifli kılan çok çalışkan ve sevimli meslektaşlarıma çok minnettarım. Ayrıca ülkemizin yeni büyükelçisi sevgili dostum Dr. Habibullahzadeh'e de gurur ve sağlık diliyorum.

Habibullahzade’nin görev yaptığı Avrupa ülkelerinde özellikle ekonomik ilişkiler üzerine yoğun faaliyetleri dikkat çekiyor.

Yeni Büyükelçi, İran’ın Rusya ve İsviçre misyonlarında görev yaptı. İran ve İngiltere’nin 2012’de büyükelçiliklerini karşılıklı kapatması sonrası maslahatgüzar olarak Londra’ya atandı.

İki ülkenin karşılıklı malvarlığı düzeni ve Tahran-Londra büyükelçiliklerinin yeniden açılması görüşmelerini yürüterek, ilişkilerin yeniden tesis edilmesini sağladı.

2016 yılında İran'ın Norveç Büyükelçisi olarak atandı. 3 yıllık görev süresi boyunca özellikle ticari ve ekonomik alanlarda ilişkileri genişletmek için çalıştı. Habibullahzade, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde İran İslam Cumhuriyeti'nin daimi temsilciliği ve Batı Avrupa Birinci Dairesi Başkanlığı gibi görevler de yürüttü.