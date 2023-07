Erdoğan, Biden'dan aferin aldı! Sosyal medyada birbirlerine övgüler dizdiler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ekonomiden güvenliğe Batı yanlısı adımları ile dikkat çekiyor. ABD ile atılan olumlu adımlar da gözden kaçmıyor. NATO zirvesi ve Türkiye'nin adımları, ABD'yi Vilnius'ta sevindirdi.

Ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek'i atayarak piyasa ekonomisine geri dönüşü başlatan hükümet, son olarak Türkiye’nin ulusal güvenliğine aykırı şekilde İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yolunu açtı. Hükümetin bu geri adımına ABD’den övgüler yağdı.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Başkan Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.



This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6