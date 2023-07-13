Erdoğan, Biden'dan aferin aldı! Sosyal medyada birbirlerine övgüler dizdiler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ekonomiden güvenliğe Batı yanlısı adımları ile dikkat çekiyor. ABD ile atılan olumlu adımlar da gözden kaçmıyor. NATO zirvesi ve Türkiye'nin adımları, ABD'yi Vilnius'ta sevindirdi.

Ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek'i atayarak piyasa ekonomisine geri dönüşü başlatan hükümet, son olarak Türkiye’nin ulusal güvenliğine aykırı şekilde İsveç'in NATO'ya üyeliğinin yolunu açtı. Hükümetin bu geri adımına ABD’den övgüler yağdı.

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Başkan Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.



This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6 — President Biden (@POTUS) July 12, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da Biden’a teşekkür mesajı gecikmedi. Erdoğan, NATO’nun genişlemesin ve ittifakın güçlenmesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

- Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO’nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceğiz.… https://t.co/Mzn7D9QqeY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 12, 2023

Teröre desteğinden geri adım atmayan İsveç konusunda 'ikili' tavır takınan hükümet medyası, Biden'ın sözlerini Erdoğan'ın 'başarısı' olarak sundu. İktidara yakınlığıyla bilinen gazete ve haber siteleri, Erdoğan'ın bir 'diplomasi zaferi' elde ettiğini öne sürdü.

Joe Biden ile Litvanya'da yüzyüze görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile stratejik ortaklığı geliştirilmesi mesajını vermiş; "Bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Yeni bir süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan-Biden görüşmesinde yine İsveç'in üyeliğine karşılık F-16’ların pazarlık konusu yapıldığı konuşuluyordu. Hükümetin, İsveç'e onay vermesinin ardından Beyaz Saray'dan da Türkiye'ye F-16 satışı ve askeri modernizasyon konusunda önümüzdeki günlerde adım atılabileceği mesajı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da NATO zirvesi sonrası yaptığı açıklamada F-16'larla ilgili olarak "Her zamankinden daha umutluyum" ifadelerini kullandı.