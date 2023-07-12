Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme! 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Bir televizyon programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın övgüleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ hakkında soruşturma başlatmış ve tutuklama kararı çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki iddianameyi de tamamladı. İddianamede Yanardağ için "Terör örgütü propagandası yapma" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İddianame İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

KANDİL'DEN YANARDAĞ'A DESTEK

Gelişmelere ilişkin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Duran Kalkan, Merdan Yanardağ'ı önemsediklerini belirterek kimsenin sahip çıkmadığını söyledi. Kalkan, Yanardağ için "böyle yiğitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.