Merdan Yanardağ hakkında yeni gelişme! 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame tamamlandı. Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Kandil'den de Yanardağ'a arka çıkan açıklamalar geldi.

Son Güncelleme:

Bir televizyon programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın övgüleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ hakkında soruşturma başlatmış ve tutuklama kararı çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki iddianameyi de tamamladı. İddianamede Yanardağ için "Terör örgütü propagandası yapma" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

İddianame İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Merdan Yanardağ ile ilgili yeni gelişme! Mahkeme o talebi reddetti...Merdan Yanardağ ile ilgili yeni gelişme! Mahkeme o talebi reddetti...Gündem

KANDİL'DEN YANARDAĞ'A DESTEK

Gelişmelere ilişkin PKK elebaşlarından Duran Kalkan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Duran Kalkan, Merdan Yanardağ'ı önemsediklerini belirterek kimsenin sahip çıkmadığını söyledi. Kalkan, Yanardağ için "böyle yiğitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nden Merdan Yanardağ açıklamasıVatan Partisi'nden Merdan Yanardağ açıklamasıGündem
# merdan yanardağ # hapis cezası # abdullah öcalan # tele1

Benzer Videolar

ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret! ABD'nin Büyükelçisi'nden Soyer'e ziyaret!
FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe indirildi! FETÖ'nün finans yapılanmasına darbe indirildi!
Vatan Partisi'nden vergi zamlarına tepki Vatan Partisi'nden vergi zamlarına tepki
Birleşmiş Milletler'den çarpıcı yoksulluk raporu Birleşmiş Milletler'den çarpıcı yoksulluk raporu
Terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi! Terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi!
Dikkat! Kavurucu sıcaklar başlıyor! Dikkat! Kavurucu sıcaklar başlıyor!
Özkan Uğur toprağa verildi! Özkan Uğur toprağa verildi!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto! Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto!
İBB Meclisi'nde tartışma! İBB Meclisi'nde tartışma!
Erdoğan'dan sel açıklaması Erdoğan'dan sel açıklaması
Azov komutanları kim? Azov komutanları kim?
Çok Okunanlar
1 Canan Karatay ters köşe yaptı!
2 İstanbul'da elektrikler gidecek!
3 Öldürücü ve kavurucu sıcaklara dikkat!
4 12 Temmuz Resmi Gazete kararları
5 Spor terapistlerin önerdiği hareketler!