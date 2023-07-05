Merdan Yanardağ ile ilgili yeni gelişme! Mahkeme o talebi reddetti...

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı bir televizyon programında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyal medyada da kısa sürede yayılan ve gündem olan açıklamaların ardından gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

MAHKEME TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ

"Suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 28 Haziran'da tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz etti.

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

Mahkeme, şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine hükmetti.