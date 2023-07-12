Vatan Partisi'nden vergi zamlarına tepki: "Zorlukları paylaştıran bir hükümet kuracağız"

Market raflarından, pasaport harçlarına gelen zamlar halkın belini büküyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi ile "uluslararası normlar" yeniden gündeme geldi.

- Mehmet Şimşeklerin “ekonomide uluslararası normlar” dediği, sıcak para komisyonculuğu, tarikat rantçılığı ve her türlü rantiye, dolar borsa vurgunculuğu, yüksek faiz, düşük kur ve sonuç olarak Üreticiyi ezme ve halkı yoksullaştırma sistemidir.

Harç ve vergilere gelen zamlara Vatan Partisi'nden tepki büyük. İllerde yapılan açıklamalarla hükümetin politikalarına tepki gösteriliyor. Açıklama adresi bu kez Ankara oldu.

- İşçi, memur ve emeklilere verilen zamlar, çiftçiye yapılan ödemeler anında buharlaşmıştır. Konut, otomotiv ve perakende market piyasalarını kontrol edemeyen, vatandaşı kendi haline bırakan hükümet, sabit gelirli milyonların hayatını giderek zorlaştırmaktadır.

Tüm zorlukların faturasının vatandaşın sırtına yüklendiğine işaret eden Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz, Türkiye'nin zorluklarına da dikkat çekti.

- Vatan Partisi, zorlukları paylaştıracak hükümeti kuracaktır. Bugün en önemli mesele devlet ve millet olarak zorlukları paylaşma bilincini ateşlemektir. Bu zorluklar yalnızca halkın omuzlarına yükselemez.

Tokgöz,artan kiralar ve boş evler için de partisinin çözümlerini bir kez daha hatırlattı.

- Kira artış bedellerini üç yıl süreyle dondurulacak. Ayrıca her aileyi beş yıl içinde konut sahibi yapacağız. Boş ev bırakmayacağız. İnsanlarımız başını sokacak iki göz oda bulamazken, boş beton duvarlar kabul etmiyoruz.

Bankaların kârına kâr kattığını ifade eden Vatan Partisi İl Başkanı, Türkiye'nin üretici sınıfını ayağa kaldıracak programı anlattı.

- Bankalar sadece 2022 yılında 433 Milyar lira kâr etti. İşte kaynak! Üç yumurta alan vatandaşı iki yumurta almaya zorlamak yerine, yapılacak iş bellidir: Bankalara yönelik Kurumlar Vergisi bir defalığına mahsus olmak üzere %80’e çıkarılacaktır.

Tokgöz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü çelişkili dış politikanın Türkiye'yi ateşe sürüklediğini bildirerek tepki gösterdi.