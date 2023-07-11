Kemal Kılıçdaroğlu terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi! Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışını değerlendirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği kapısının terörden hükümlü Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi isimlerden geçtiğini söyledi. Kılıçdaroğlu İsveç'in NATO üyeliği konusunda da Ak Parti hükümetini eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışı vardı.
AB'ye girmek için demokratik standartların yerine getirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, kapının anahtarının terör hükümlüleri olduğunu söyledi.
- AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Selahattin Demirtaş'tan geçiyor.
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Litvanya'dan gelen haberleri de değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. NATO'nun genişleme stratejisinden ve Türkiye ile bölge ülkelerine tehdidinden rahatsız duymayan CHP'nin İsveç'in üyeliği için Meclis'teki tavrı ise merak ediliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:
- İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde tuttuğu için Türkiye 'biz NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz' dediler. 'Asla üye olamazlar' diye açık ve net ifadeler kullanıldı. İsveç, geri adım atmadı. Bizim kutsal kitabımız Kuran'ı yaktılar. Ona da iktidar kanadı yeterince tepki göstermedi. Biden telefon etti Erdoğan'a. Erdoğan birden bire 180 derece döndü, İsveç'in NATO'ya girişine evet diyeceğiz, Meclis'e getireceğiz dedi. Bir devlet böyle yönetilir mi?