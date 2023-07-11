Kemal Kılıçdaroğlu terör hükümlülerinin anahtar olduğunu söyledi! Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışı vardı.

AB'ye girmek için demokratik standartların yerine getirilmesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, kapının anahtarının terör hükümlüleri olduğunu söyledi.

- AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Selahattin Demirtaş'tan geçiyor.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Litvanya'dan gelen haberleri de değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. NATO'nun genişleme stratejisinden ve Türkiye ile bölge ülkelerine tehdidinden rahatsız duymayan CHP'nin İsveç'in üyeliği için Meclis'teki tavrı ise merak ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi: