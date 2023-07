Özkan Uğur toprağa verildi! Ünlü sanatçıyı sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Yüzleri güldüren, her şarkısı ile gönüllere kazınan Usta isim Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven'in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı.

Sanatçı için düzenlenen cenaze töreninde grubun diğer isimlerinden 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ve Fuat Güner, konuşmakta zorluk çekerken cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Özkan Uğur, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANATÇILARDAN ÖZKAN UĞUR'A SON SÖZLER

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan şarkıcı Işın Karaca, Uğur'un vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sevgisi, sabrı çok özel bir insanı kaybettik. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Karaca, Türk halkının Özkan Uğur'u çok özleyeceğine işaret ederek, "Onun artık olmayacağını bilmek çok zor. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnanılmaz bir ikon, çok özgür bir ruh, çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de Özkan Uğur'un yerinin dolmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz, Özkan'ı nasıl bir acıyla, hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevaziliği, hakikaten anlatılmaz, yaşanır Özkan."

Şarkıcı Teoman ise Uğur'un çocukluğu ve gençliği için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, çok üzüldüğünü vurguladı.