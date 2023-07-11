Özkan Uğur toprağa verildi! Ünlü sanatçıyı sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Sanat dünyasının değerli üstatlarından Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı. Dostlarının göz yaşlarıyla uğurlanan Özkan Uğur’a Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Son Güncelleme:

Yüzleri güldüren, her şarkısı ile gönüllere kazınan Usta isim Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı dolayısıyla 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Özkan Uğur toprağa verildi! Ünlü sanatçıyı sevenleri son yolculuğuna uğurladı - Resim : 1

Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, ve Ozan Güven'in de aralarında bulunduğu yakın dostlarıyla sevenleri katıldı.

Sanatçı için düzenlenen cenaze töreninde grubun diğer isimlerinden 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ve Fuat Güner, konuşmakta zorluk çekerken cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Özkan Uğur, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özkan Uğur toprağa verildi! Ünlü sanatçıyı sevenleri son yolculuğuna uğurladı - Resim : 2

SANATÇILARDAN ÖZKAN UĞUR'A SON SÖZLER

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan şarkıcı Işın Karaca, Uğur'un vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sevgisi, sabrı çok özel bir insanı kaybettik. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Karaca, Türk halkının Özkan Uğur'u çok özleyeceğine işaret ederek, "Onun artık olmayacağını bilmek çok zor. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnanılmaz bir ikon, çok özgür bir ruh, çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur toprağa verildi! Ünlü sanatçıyı sevenleri son yolculuğuna uğurladı - Resim : 3

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de Özkan Uğur'un yerinin dolmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz, Özkan'ı nasıl bir acıyla, hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevaziliği, hakikaten anlatılmaz, yaşanır Özkan."

Şarkıcı Teoman ise Uğur'un çocukluğu ve gençliği için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, çok üzüldüğünü vurguladı.

Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda zamanı! Özkan Uğur kimdir ve gerçek ismi nedir?Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda zamanı! Özkan Uğur kimdir ve gerçek ismi nedir?Kimdir?
# Özkan Uğur # cenaze # mfö

Benzer Videolar

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto! Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto!
İBB Meclisi'nde tartışma! İBB Meclisi'nde tartışma!
Erdoğan'dan sel açıklaması Erdoğan'dan sel açıklaması
Azov komutanları kim? Azov komutanları kim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay açıklaması!
Ormanlar TUSAŞ'a emanet Ormanlar TUSAŞ'a emanet
Yeşil Sol Parti gerçek yüzünü gizleyemedi Yeşil Sol Parti gerçek yüzünü gizleyemedi
Vatan Partisi'nden vergi tepkisi Vatan Partisi'nden vergi tepkisi
Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti! Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti!
FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi! FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi!
Kira hilelerine dikkat! Kira hilelerine dikkat!
Çok Okunanlar
1 Usta sanatçı Özkan Uğur'a veda zamanı!
2 NATO'nun Türkiye'ye 70 yıllık ağır faturası
3 11 Temmuz Resmi Gazete kararları
4 Hükümetten F-16 ve İsveç konusunda geri adım!
5 Can Yaman nasıl ünlü oldu?