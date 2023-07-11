Suriye'den Ümit Özdağ'ın kışkırtmasına veto! Vizesi iptal edildi, ülkeye girişine izin verilmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'den "veto" yedi. Ülkede sığınmacı kışkırtmasında başı çeken Özdağ'ın vizesi iptal edildi, Suriye'ye girişine izin verilmedi.

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Suriye, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ziyaretini veto etti.

Özellikle Suriyeli mültecilere yönelik kışkırtıcı söylem ve eylemleriyle tepki çeken Özdağ, Haziran ayı sonuda Suriye'ye gideceğini duyurmuştu. Özdağ, başkent Şam'ın yanı sıra ülkenin önemli kentlerinden biri olan Lazkiye'de bir dizi temasta bulunacağını açıklamıştı.

Ancak Suriye yönetiminin Ümit Özdağ'ın ülkeye girmesine izin vermediği ortaya çıktı. Gazeteci Musa Özuğurlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ’ın vizesi iptal edildi. Suriye makamları Ümit Özdağ’ın Suriye’ye giriş iznini iptal etti" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili bir televizyon yayınında konuşan Ümit Özdağ da "Suriye'ye gidemiyorum" dedi.

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