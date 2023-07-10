Azov komutanları kim ve ne? Neden Türkiye'delerdi? Azov Taburu'nun 5 komutanı neden bu kadar önemli?

Zelenski Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ülkesine Türkiye'deki Azov Taburu komutanlarıyla geri döndü.

Rusya olaya tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Peskov, kendilerine haber verilmediğini söyledi. Durumun anlaşmaların ihlali olduğunu ifade etti.

Prokopenko, Palamar, Şlega, Volınski ve Homenko... Azov Taburu'nun bu 5 komutanı neden bu kadar önemli? Azov Taburu ne? Kimlerden oluşuyor? Nasıl kuruldu?

AZOV KOMUTANLARI NEDİR?

Bir Neo-nazi örgütlenmesi olan, Faşist sembolleri gururla taşıyan Azov Taburu ya da Azak, resmi olarak Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı bir silahlı birlik. ABD'nin Ukrayna'daki Nazileri olarak biliniyorlar.

Azak askerleri, açık bir neo-Nazi ideolojisine sahip. Üniformalarında ve bayraklarında Hitler’in liderliğindeki Üçüncü Reich’ın ve Nazi sembollerini kullanıyorlar.

Örgüt başlangıçta sadece hafif silahlarla faaliyet yürüttü, ancak daha sonra ağır silah ve askeri zırhlı araçlarla donatıldı.

Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı sendika binası katliamı neo-Nazi gruplarının vahşiliğini bir kez daha ortaya çıkartmıştı.

İç savaş döneminde Ukrayna ordusu ve Azak Taburu’nun yaptığı sivil katliamlar da kayıtlara geçti.

Azov taburu ve komutanları sivil katliamlara imza attılar.

AZOV KOMUTANLARI KİMLER?

Mevcut Azov Komutanı Denis Prokopenko.

Denis Prokopenko

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimi anlaşması gereği Neo-Nazi Azov Taburu’nun lider kadrosundaki 5 ismin, Rusya’nın Ukrayna harekatı sona erene kadar Türkiye’de kalacağı planlandı.

Nazi Azov örgütünün Türkiye’ye gönderilen lideri 1991 doğumlu Denis Prokopenko, Dinamo Kiev tribünlerinde "Redis" lakaplı bir tribün önderiydi. 2014’ten bu yana örgütün lideri olan Prokopenko, ABD ve NATO ile sıkı ilişkilere sahip….

Denis Prokopenko’nun sağ kolu ve örgütün “İkinci adamı” Stanislav Palamar... 2014’te Donbas’ta Rus yerleşkelerine yapılan yağmaları organize etmesiyle tanınıyor. Prokopenko ile birlikte Azovstal Çelik Fabrikasında saklanan Palamar, Prokopenko’nun teslim olmasından sonra Rus Ordusu tarafından esir alınmıştı.

Savaş sonuna kadar Türkiye’de kalacak olan diğer Azov liderleri ise, Denis Şlega, Sergey Volınski ve Oleg Homenko…

Denis Şlega örgütün ön cephe komutanıydı. Mariupol’de sivilleri canlı kalkan olarak kullandı.

Sergey Volınski, Azov lider kadrosu içinde asker kökenli olan tek kişi. 2014’te Kırım’da yer alan Sergey Volınski, Rusya’nın şafak operasyonu ile kuşatma altına aldığı ve derdest ettiği Ukrayna askerlerinden biri….

Oleg Homenko ismi ise tam bir muamma… Azov Taburunun lider kadrosu içinde hakkında bilgi bulunamayan tek kişi….

Öte yandan Suriye’de Mehmetçiğin operasyon düzenlediği terör örgütü YPG saflarında olan bir teröristin Ukrayna ordusunda olduğu da ortaya çıkmıştı.

RUSYA'NIN TEPKİSİ

Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanını Ukrayna'ya geri gönderilmesine Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tepki geldi.

Çünkü bu durum anlaşma şartlarına karşı. Anlaşmaya göre Azov Taburu liderlerinin ihtilaf sonlanıncaya kadar Türkiye'de kalmaları gerekiyordu.