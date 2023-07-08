Ormanlar TUSAŞ'a emanet! Orman yangınlarıyla mücadelede TUSAŞ devrede

Sıcaklıklar arttı orman yangınları yeniden gündeme geldi.

Yangınlara karşı İçişleri Bakanlığı devrede olsa da uyarılara dikkat edilmesi gerekiyor.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan yangınlarla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu. Aslan, Türkiye'nin alınan tedbirlerle bu yıl yangınlara daha da hazırlıklı olduğunu belirtti. Aslan, bu sene yangın söndürme uçaklarının TUSAŞ tarafından üretildiğini söyledi. Uçakların görevini aktardı.

Aslan'ın önemli bir uyarısı da vatandaşlara oldu.

Geçici işçilikten kadroya geçen emekçilerin bu yıl bu motivasyon ile yeşil vatan için ter döktüğünü de ekledi Aslan.