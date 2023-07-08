Vatan Partisi'nden vergi tepkisi

Vergi ve harç artışlarıyla ilgili Vatan Partisi'nden sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan krizin faturasının kârlarına kâr katanlara değil sabit gelirliye yıkıldığına dikkat çekti. Reyhan, Zam fırtınası ile mücadele edileceğini vurguladı.

Son Güncelleme:

Şirketler karlarına kar katarken vatandaş ise vergi yükü altında eziliyor. Yeni yapılan artışlara tepki büyük.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan krizin faturasının sabit gelirliye yıkıldığını ifade etti:

- Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek tercihiyle krizin faturasını sabit gelirliye yıkacağının sinyalini vermişti. Zenginden alınacak doğrudan vergi yerine yoksuldan alınacak dolaylı vergi tercihi onlara "rasyonel" görünüyor demek ki. Bu zam fırtınası ile mücadele edeceğiz.


Reyhan, dolaylı vergilerle dar gelirliye değil her geçen gün karlarını katlayanlara odaklanılması gerektiğini vurguladı:

- KDV gibi dolaylı vergilerle dar gelirliye değil doğrudan vergilerle bu ağalara yöneleceksiniz cesaretiniz varsa. Kârlarına kâr katan, yüzde 250 artıran bu ağalara...


Artışlara bir tepki de AK Partili Metin Külünk'ten geldi. Külünk, refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren felaket Kapitalizmine dikkat çekti. "İnsanlık için üretim, bereket ekonomisi, insanlık için adalet, insanlık için hakça bölüşüm…" mesajı verdi. Bu bölüşümün kimler için olması gerektiğini sıraladı:

- Türkiye’yi karanlık dönemlerden çıkarıp, yükseliş dönemine taşıyan; fabrikadaki emekçinin, tarladaki çiftçinin, ömrünü bu ülkeye adamış emeklilerin, mahalledeki esnafın, ve çalışan üreten kadınların ve de beyin matematikleriyle Türkiye’mizi geleceğe taşıyan gençlerin ama, refahtan hak ettiği payı alamayan ve fedakarlıklardan kaçınmayan, bütün darbelere karşı direnen, 15 Temmuz’da ayağa kalkan ve dahi 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmayan %90 oranında ki milletimizin çıkarları odaklı olmalıdır.
# vatan partisi # vergi # utku reyhan

Benzer Videolar

Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti! Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti!
FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi! FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi!
Kira hilelerine dikkat! Kira hilelerine dikkat!
Türk Hava Yolları satılacak mı? Türk Hava Yolları satılacak mı?
Başbağlar Şehitleri, şehadetlerinin 30. yılında anıldı Başbağlar Şehitleri, şehadetlerinin 30. yılında anıldı
Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı mı eklendi? Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı mı eklendi?
FETÖ'nün AK Parti'ye yeniden sızma planı FETÖ'nün AK Parti'ye yeniden sızma planı
CHP değişim tartışmalarıyla çalkanıyor! CHP değişim tartışmalarıyla çalkanıyor!
Can Ataklı'dan sığınmacı kışkırtması! Can Ataklı'dan sığınmacı kışkırtması!
Kirada yıllık artış yüzde 101! Kirada yıllık artış yüzde 101!
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
YHT biletlerine yüzde 30 zam! YHT biletlerine yüzde 30 zam!
Çok Okunanlar
1 Kas hafızası nedir?
2 Tatar yayı nedir?
3 Okyanuslarda uzaylılar mı var?
4 Şok etkisi yaratacak futbolcu diyeti!
5 Görme yetisini 2 katına çıkarıyor!