Vatan Partisi'nden vergi tepkisi
Vergi ve harç artışlarıyla ilgili Vatan Partisi'nden sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan krizin faturasının kârlarına kâr katanlara değil sabit gelirliye yıkıldığına dikkat çekti. Reyhan, Zam fırtınası ile mücadele edileceğini vurguladı.
Şirketler karlarına kar katarken vatandaş ise vergi yükü altında eziliyor. Yeni yapılan artışlara tepki büyük.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan krizin faturasının sabit gelirliye yıkıldığını ifade etti:
- Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek tercihiyle krizin faturasını sabit gelirliye yıkacağının sinyalini vermişti. Zenginden alınacak doğrudan vergi yerine yoksuldan alınacak dolaylı vergi tercihi onlara "rasyonel" görünüyor demek ki. Bu zam fırtınası ile mücadele edeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek tercihiyle krizin faturasını sabit gelirliye yıkacağının sinyalini vermişti.— Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) July 7, 2023
Zenginden alınacak doğrudan #vergi yerine yoksuldan alınacak dolaylı #vergi tercihi onlara "rasyonel" görünüyor demek ki.
Bu #zam fırtınası ile mücadele edeceğiz.
Reyhan, dolaylı vergilerle dar gelirliye değil her geçen gün karlarını katlayanlara odaklanılması gerektiğini vurguladı:
- KDV gibi dolaylı vergilerle dar gelirliye değil doğrudan vergilerle bu ağalara yöneleceksiniz cesaretiniz varsa. Kârlarına kâr katan, yüzde 250 artıran bu ağalara...
KDV gibi dolaylı vergilerle dar gelirliye değil doğrudan vergilerle bu ağalara yöneleceksiniz cesaretiniz varsa.— Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) July 7, 2023
Kârlarına kâr katan, yüzde 250 artıran bu ağalara...#vergi#ZamGeldi pic.twitter.com/KbvyVnLbAD
Artışlara bir tepki de AK Partili Metin Külünk'ten geldi. Külünk, refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren felaket Kapitalizmine dikkat çekti. "İnsanlık için üretim, bereket ekonomisi, insanlık için adalet, insanlık için hakça bölüşüm…" mesajı verdi. Bu bölüşümün kimler için olması gerektiğini sıraladı:
- Türkiye’yi karanlık dönemlerden çıkarıp, yükseliş dönemine taşıyan; fabrikadaki emekçinin, tarladaki çiftçinin, ömrünü bu ülkeye adamış emeklilerin, mahalledeki esnafın, ve çalışan üreten kadınların ve de beyin matematikleriyle Türkiye’mizi geleceğe taşıyan gençlerin ama, refahtan hak ettiği payı alamayan ve fedakarlıklardan kaçınmayan, bütün darbelere karşı direnen, 15 Temmuz’da ayağa kalkan ve dahi 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmayan %90 oranında ki milletimizin çıkarları odaklı olmalıdır.