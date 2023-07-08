Vatan Partisi'nden vergi tepkisi

Şirketler karlarına kar katarken vatandaş ise vergi yükü altında eziliyor. Yeni yapılan artışlara tepki büyük.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan krizin faturasının sabit gelirliye yıkıldığını ifade etti:

- Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek tercihiyle krizin faturasını sabit gelirliye yıkacağının sinyalini vermişti. Zenginden alınacak doğrudan vergi yerine yoksuldan alınacak dolaylı vergi tercihi onlara "rasyonel" görünüyor demek ki. Bu zam fırtınası ile mücadele edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek tercihiyle krizin faturasını sabit gelirliye yıkacağının sinyalini vermişti.



Zenginden alınacak doğrudan #vergi yerine yoksuldan alınacak dolaylı #vergi tercihi onlara "rasyonel" görünüyor demek ki.



Bu #zam fırtınası ile mücadele edeceğiz. — Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) July 7, 2023



Reyhan, dolaylı vergilerle dar gelirliye değil her geçen gün karlarını katlayanlara odaklanılması gerektiğini vurguladı:

- KDV gibi dolaylı vergilerle dar gelirliye değil doğrudan vergilerle bu ağalara yöneleceksiniz cesaretiniz varsa. Kârlarına kâr katan, yüzde 250 artıran bu ağalara...

KDV gibi dolaylı vergilerle dar gelirliye değil doğrudan vergilerle bu ağalara yöneleceksiniz cesaretiniz varsa.



Kârlarına kâr katan, yüzde 250 artıran bu ağalara...#vergi#ZamGeldi pic.twitter.com/KbvyVnLbAD — Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) July 7, 2023



Artışlara bir tepki de AK Partili Metin Külünk'ten geldi. Külünk, refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren felaket Kapitalizmine dikkat çekti. "İnsanlık için üretim, bereket ekonomisi, insanlık için adalet, insanlık için hakça bölüşüm…" mesajı verdi. Bu bölüşümün kimler için olması gerektiğini sıraladı: