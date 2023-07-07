Hablemitoğlu suikastı sanığı firar etti! Nuri Gökhan Bozkır her yerde aranıyor

Hablemitoğlu suikastı sanığı Nuri Gökhan Bozkır firar etti. Adli kontrol kararı gereği her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır, imza vermeye gelmeyince hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı ancak bulunamadı.

Son Güncelleme:

Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır firar etti.

Adli kontrol kararı gereği her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır'ın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bozkır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yurt dışına çıktığından şüphelenilen Bozkır'ın kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı.

Yurt genelinde aranan Bozkır'ın yurt dışına kaçtığından şüpheleniliyor.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında “Sauna Çetesi” olarak bilinen suç örgütü ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.

Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından 2022 yılı ocak ayında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Nuri Gökhan Bozkır hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

# Necip Hablemitoğlu # suikast # Nuri Gökhan Bozkır

Benzer Videolar

FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi! FETÖ'nün istihbarat akışı deşifre edildi!
Kira hilelerine dikkat! Kira hilelerine dikkat!
Türk Hava Yolları satılacak mı? Türk Hava Yolları satılacak mı?
Başbağlar Şehitleri, şehadetlerinin 30. yılında anıldı Başbağlar Şehitleri, şehadetlerinin 30. yılında anıldı
Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı mı eklendi? Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı mı eklendi?
FETÖ'nün AK Parti'ye yeniden sızma planı FETÖ'nün AK Parti'ye yeniden sızma planı
CHP değişim tartışmalarıyla çalkanıyor! CHP değişim tartışmalarıyla çalkanıyor!
Can Ataklı'dan sığınmacı kışkırtması! Can Ataklı'dan sığınmacı kışkırtması!
Kirada yıllık artış yüzde 101! Kirada yıllık artış yüzde 101!
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
YHT biletlerine yüzde 30 zam! YHT biletlerine yüzde 30 zam!
Yangından kaçan domuzun yüzerek limana gelmesi kamerada Yangından kaçan domuzun yüzerek limana gelmesi kamerada
Çok Okunanlar
1 7 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 7 Temmuz Türkiye geneli hava durumu
3 Çağla Şıkel'i kas yığınına çeviren diyet!
4 Bakanlıktan ücretsiz tatil müjdesi!
5 İstanbul baraj doluluk oranları azaldı!