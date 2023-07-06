Kira hilelerine dikkat! Ev sahipleri sınıra uymamak için hilelere başvuruyor

Ev sahipleri yine kira artışındaki yüzde 25 sınırını aşacak bir yöntem arayışında. Kiracıyı haksız çıkarmak için, ödemeleri kabul etmiyorlar. Hatta yıllardır elden aldığı kirayı, "hiç kira ödemedi" diyerek dava edenler oldu. Bu hilelere karşı kiracıların dikkatli olması gerekiyor.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Kiracı fahiş artışla boğuşuyor ev sahibi ise daha fazla zam yapmak için yeni arayışlar içine giriyor.

Yüzde 25 sınırına uymayan ev sahipleri özellikle emlakçıların yol göstermesi ile bazı hileli yollara başvuruyor.

Ev sahipleri, kiracıyı haksız çıkarmak için, ödemeleri kabul etmiyorlar. Bu noktada kiracının çok dikkatli olması şart.

Kira bedelini almayan ev sahibi için kiracı bedeli PTT kanalı ile havale yapabilir.

Ev sahibi 2024 yılındaki artışta yüzde 25 kotasından kurtulmak için de ev kiralamayı zorlaştırıyor.

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