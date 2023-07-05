Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı mı eklendi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı eklendiği iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yanıt geldi.

Melike Özen Melike Özen

Bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı eklendiği ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından konu yalanlandı.

Merkez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaların doğru olmadığını ve logonun asıl anlamını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın logosuna Arap kılıcı mı eklendi? - Resim : 1

# Milli Savunma Bakanlığı # logo

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