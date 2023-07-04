CHP değişim tartışmalarıyla çalkanıyor! Bir tarafta yürüyüş, diğer tarafta açıklamalar

Değişim çağrılarıyla çalkanan CHP'de, Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol Sözcü ve Halk TV'yi ihanetle suçladı. Bolu'dan CHP Genel Merkezine "Değişim Yürüyüşü" başlatan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kendisini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a ateş püskürdü.

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CHP'nin değişim çağrılarıyla başlayan parti içi hesaplaşmalarında nabız yükseliyor. Neredeyse her gün bir CHP'li isimden açıklamalar geliyor.

Tartışmaların bir tarafında Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne "Değişim Yürüyüşü" başlatan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer aldı. Merkez Yürütme Kurulu sonrası Özcan'a tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yanıt gecikmedi. Özcan, Öztrak'ın açıklamalarına adeta ateş püskürdü.

"SÖZCÜ VE HALK TV İHANET ÇETESİDİR"

CHP'de büyüyen çatlağın bir diğer tarafında ise CHP'li Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol vardı. Erol, Sözcü ve Halk TV'yi "ihanet çetesi" olarak suçladı.

Erol, ismi geçen medya kuruluşlarının CHP'den para alıp CHP'ye saldırdıklarını söyledi.

Tüm bu tartışmalar sürerken değişim çağrılarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yeni bir açıklama geldi. İmamoğlu sosyal medya üzerinden "CHP'de Değişim" daveti yaptı.

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