Can Ataklı'dan sığınmacı kışkırtması! Türkiye'de kanlı olaylar olacağını iddia etti

Gazeteci Can Ataklı Fransa'daki olaylar üzerinden mülteci kışkırtması yaptı. Fransa'da protestolar sürerken Ataklı, Türkiye'de daha kanlı olaylar olacağını iddia etti.

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Fransa'da 17 yaşındaki Nahel isimli gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

Türkiye'de ise bu protestolar üzerinden sığınmacı kışkırtması yeniden gündeme geldi.

Bu kışkırtmalara Gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. Can Ataklı, Türkiye'deki sığınmacıları hedef gösterdi.

Ataklı daha büyük olayların Türkiye'de yaşanacağını söyleyerek kamuoyunda panik yaratmaya çalıştı.

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