Kirada yıllık artış yüzde 101! Vatandaşın barınma hakkı gasp ediliyor

Binlerce konut fırsatçılık için boş tutuluyor. Fahiş kira vatandaşı zorluyor. Üstelik yüzde 25'lik sınırına çoğu ev sahibi de uymuyor.

Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilanı, m2 cari fiyatı yüzde 89.1 artarak 20 bin 596 lira oldu. Buna karşın Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 101 olarak ölçüldü.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da ise 500 binden fazla boş, hayalet konutun olduğu ifade ediliyor.

Kiraya verilmeyen, boş tutulan evler sektörde 'hayalet ev' olarak tanımlanıyor. Bazı vatandaşlar konuta yatırım yapıp kiraya vermiyor, bazıları ise piyasanın yükselmesini bekliyor.

Konutun yatırım aracı haline dönüşmesi, günümüzde temel ihtiyaç olan sağlıklı konutlarda barınma hakkını dar ve orta gelirlinin elinden alıyor.

EV SAHİPLERİ İLE KİRACILAR KARŞI KARŞIYA

Yüksek kira artışı, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Mahkemeler, 'tahliye' ve 'kira tespit' davalarıyla kilitlenmiş durumda.

Sulh hukukta açılan davaların yüzde 60’ı kirayla ilgili. Hatta yoğunluktan bilirkişi bulunamıyor, bir yıl sonrasına duruşma günü veriliyor.

Bir de yabancı kiracı faktörü var.

Gerçekçi çözümler sunan Vatan Partisi'nin İstanbul'da artan kira sorununa karşı izlenecek yol haritası da hazır.