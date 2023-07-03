YHT biletlerine yüzde 30 zam! İşte yeni zamlı bilet fiyatları...

Temmuz ayı zamlarla birlikte geldi. Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 zam yapıldı. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 248 liradan 323 liraya yükseldi. Bilet fiyatlarına son olarak ocak ayında yüzde 15 oranında zam gelmişti.

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Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zamma yüzde 30 oranında yeni zam daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yüksek hızlı tren biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 30'luk bir zam yaptığını açıkladı.

Zammın ardından 248 lira olan İstanbul Ankara bilet fiyatı 323 liraya yükseldi.

Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 141 liradan 184 liraya Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 liradan 136 liraya Eskişehir-İstanbul Söğütlüçeşme arası bilet fiyatı da 161 liradan 210 liraya, Ankara-Konya biletleri ise 112 liradan 146 liraya çıktı. Ankara-Sivas ise 312 liraya yükseldi.

2022 yılı içerisinde TCDD tarafından YHT biletlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15, haziran ayında ise yüzde 30, eylülde yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.

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