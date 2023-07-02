Bayram sonrası Meclis yoğun olacak! Gündemde ekonomik düzenlemeler var

Meclis Genel Kurulu, 4 Temmuz Salı günü açılacak. Bayram tatili sonrası Bakanlar Kurulu ve Meclis yoğun gündeme hazırlanıyor.

Meclis, bayramın ardından zam teklifini gündemine alacak. Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için de görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

Gözler, 5 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Memurlar için belirlenen zam oranına 6 aylık enflasyon farkı da ilave edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

Memurlara yapılacak zam doğrudan memur emeklilerine de yansıtılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından, yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetini önlemeye yönelik bir düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması da Meclis’in gündeminde olacak. Düzenleme, torba kanunla yasalaşacak.

Hükümetin bayramdan sonra gündemindeki başlıklar arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak.

Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.