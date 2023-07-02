İstanbul'da taksi çilesi rakamlara yansıdı! Şikayetlerin başında "yolcu seçme" var

İstanbul’un taksi sorunu büyümeye devam ediyor.

İstanbul'da taksilere ilişkin 153 İhbar Hattı'na 18 ayda 144 bin 166 şikayet geldi.

Şikayetlerin başında "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" yer aldı.

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulandı.

Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" olmuştu.