Atatürk'e çirkin ifadeler kullandılar! Disney Plus'taki dizi için Ermeni lobisinden kaldırın çağrısı

Disney Plus’ta yayınlanacak Atatürk dizisine karşı Ermeni lobisi harekete geçti. ABD’deki Ermeni komitesi dizinin yayından kaldırılması için Atatürk’e karşı skandal sözlerin yer aldığı bir çağrı yayınladı.

Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, tüm dünyada alınan karar doğrultusunda yeni proje alımlarını 2024 sonuna kadar durdurmuştu.

Daha önce çekilen “Atatürk” ve birkaç proje dışında diğer projelerin platformda yayınlanmaması planlanıyor.

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin 'Atatürk' dizisinin iptal edilmesini istedi.

Atatürk'ü hedef alan paylaşımda "Disney Plus'a, elinde milyonlarca Yunan, Ermeni, Süryani, Keldani, Arami, Maronit ve diğer Hıristiyan şehitlerin kanıyla bir Türk diktatörü ve soykırım katili olan Mustafa Kemal Atatürk'ü yücelten dizisini iptal etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.