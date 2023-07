CHP'den Merdan Yanardağ ziyareti: Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanmıştı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ı öven ve serbest bırakılmasını isteyen konuşmaları gerekçe gösterilerek tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı CHP heyeti ziyaret etti. Milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer ve Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet ziyaretin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklamalar yaptı.

Haksız tutuklamanın üzerinden 4 gün geçtiğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “Herkese kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Tıpkı Merdan Yanardağ gibi biz de dimdik ayakta olacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Baskılara direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin mahkemelerin, hakim, savcı ve cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez” dedi. Berberoğlu, Yanardağ ve Tele 1’in yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise Merdan Yanardağ ile dayanışma çağrısı yaptı. Çakırözer, “ Yanardağ’ın özgürlüğü 85 milyonun özgürlüğü demek. 85 milyonun haber alma hakkını savunmak demek. Onun içeride geçirdiği her dakika, her gün de aslında 85 milyonun özgürlüğünün alındığı her dakika, her gün demektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çakırözer, Merdan Yanardağ’ın cezaevinden gönderdiği mesajı da aktardı. Sözlerinin suç olmadığını vurgulayan Yanardağ, “benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar” dedi.