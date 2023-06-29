Türk pilotları anlattı! Dünyanın en tehlikeli görevlerinden biri

Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotlarının kabiliyetini gösteren bir video yayınladı. Bakanlığın yayınladığı videoda, dünyadaki en tehlikeli görevler listesinde yer alan havada yakıt ikmali yapan uçaklara ait görüntülere yer verildi.

Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) hazırlanan videoda askeri pilotlar, dünyanın en tehlikeli görevleri listesinde bulunan tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalinin nasıl yapıldığını anlattı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, tanker uçakların hazırlandığı ve havada savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı anlar yer aldı.

Konuya ilişkin bilgi veren bir pilot, "Dakikada bir ton yakıtı, saatte 850 ila 1000 kilometre hızla birbirimize kenetlenerek vermek üzerine kurulu bir stratejiyle savaş uçaklarının hiç inmeden 4, 5, 6 saat görev etkinliğini artırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Başka bir pilot ise tehlikeli görevlerini, "4 metre uzakta bizimle temas eden bir uçakla kontak halinde yakıt ikmali yapmaktayız. Azami dikkat isteyen bu işi emniyetle yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız." sözleriyle anlattı.

Kadın pilot da "Dünyada en tehlikeli görevler listesinde bulunan bu görevi yapmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bunu bir Türk kadını olarak yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum. Bana bu imkanı sunan devletimize minnettarım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # türk pilotları

Benzer Videolar

MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video
Camilerde bayram namazı yoğunluğu Camilerde bayram namazı yoğunluğu
Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
CHP'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki! CHP'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki!
Muharrem İnce bayram namazını Yalova'da kıldı Muharrem İnce bayram namazını Yalova'da kıldı
"Acemi kasaplar" böyle hastanelik oldu "Acemi kasaplar" böyle hastanelik oldu
Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Özel güvenlik görevlileri 19. yaşını kutluyor Özel güvenlik görevlileri 19. yaşını kutluyor
İzmir'de korkutan o yangın anları! İzmir'de korkutan o yangın anları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Çok Okunanlar
1 IQ'sunun sınırı yok!
2 Şehri bir gecede terk ettiler!
3 Yaşlılığın şifresi çözüldü!
4 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?