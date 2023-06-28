Erdoğan, sınır hattı ve ötesinde görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığındaki bayramlaşmanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Güler, burada Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimat verdi.

Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti.

Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

- Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabb'im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # mehmetçik # Kurban Bayramı

Benzer Videolar

CHP'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki! CHP'den Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki!
Muharrem İnce bayram namazını Yalova'da kıldı Muharrem İnce bayram namazını Yalova'da kıldı
"Acemi kasaplar" böyle hastanelik oldu "Acemi kasaplar" böyle hastanelik oldu
Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Özel güvenlik görevlileri 19. yaşını kutluyor Özel güvenlik görevlileri 19. yaşını kutluyor
İzmir'de korkutan o yangın anları! İzmir'de korkutan o yangın anları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
FETÖ üyesi Boydak tutuklandı! FETÖ üyesi Boydak tutuklandı!
Tanju Özcan CHP'yi topa tuttu! Tanju Özcan CHP'yi topa tuttu!
PKK'nın çocuk istismarı BM raporlarında PKK'nın çocuk istismarı BM raporlarında
Çok Okunanlar
1 Merdan Yanardağ tutuklandı!
2 Altın fiyatları bugün ne kadar?
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Galatasaraylı yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi!
5 28 Haziran Resmi Gazete kararları