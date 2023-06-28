Muharrem İnce bayram namazını Yalova'da kıldı, açıklamalarda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bütün dünyaya barış, huzur dolu nice yıllar diliyorum." dedi.

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Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cami avlusunda köylüleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İnce, şunları kaydetti:

- Bayramlar dini gerekliliğimiz olduğu kadar aynı zamanda geleneklerimiz. Ben 59 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bir askerlik bir de pandemi hariç arife günü hep babamın evinde oldum. Kural belli, geleceksin bayram namazına sonra da mezarlığı ziyaret edeceksin. Sonra da babanın evine gideceksin. Bu kuralı hiç bozmadım. Bu kuralı ailemin de çocuklarımın da yeğenlerimin de devam ettirmesini istiyorum. İnşallah da onlar da devam ettirecekler, öyle gözüküyor. Ben bu vesileyle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bütün dünyaya barış, huzur dolu nice yıllar diliyorum.

Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eden İnce, dua ettikten sonra annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yalova # muharrem ince # yalova

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