Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı için bir video yayınladı. Yerlikaya, bayram nedeniyle şehir dışına çıkan sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kapıların birliğe, kardeşliğe ve huzura açılmasını temenni etti.

Bayramların gönüllerin imar seferberliği olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Öksüzler, yetimler, depremin yıktığı gönüller bizdendir. Biz de onlardanız, çünkü kurban kardeşliktir, cömertliktir, bir olmak, birlik olmaktır. Türkiye Yüzyılı işte bu kardeşlik temelleri üzerinde yükselecektir. Baba ocağına varmak için yollara çıkacak kardeşlerim lütfen dikkatli olun. Yolunuzu gözleyenlerin gözünü yolda bırakmayın, sağlıcakla gidin, sağlıcakla dönün. Memleketlerinize bizden de selam götürün. Kurban Bayramı'mızın bizlere, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi niyazıyla şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan kahramanlarımızın, milletimizin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum. Huzur ve güven içerisinde nice bayramlara. Bayramımız mübarek olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # Kurban Bayramı

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