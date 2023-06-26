İzmir'de korkutan o yangın anları!

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yaptığı çalışma sonucu yangın, kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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