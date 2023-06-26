Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da yeni valiler belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, deprem bölgesi valiliklerine yeni atamalar yapıldığı açıklandı.

Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne Osman Varol getirildi.

Vali atamalarının yanında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Savunma Sanayi Başkan Yardımcılığı da yeni atama yapılan yerlerden biri oldu. Toplamda 5 yardımcı atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda tüm bu atamalara ek olarak 5 ilin müftüsü değişirken 7 ilin müftüsünün de yeri değiştirildi.