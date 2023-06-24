FETÖ üyesi Mustafa Boydak tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün kilit isimlerinden biri daha yıllar sonra yakalanarak tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün finans kaynaklarından olan ve TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu tespit etti. Kayseri'den hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan Boydak, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Boydak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Örgütün finans ayağında yer alan Mustafa Boydak, 29 Mayıs 2016 tarihindeki operasyon ile gözaltına alınmış ancak kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Salıverilmesinden sonra Mustafa Boydak ortadan kaybolmuştu. Mustafa Boydak bor spekülatörü olarak adından söz ettirmişti.