PKK'nın çocuk istismarı BM raporlarında! İşte "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporu

ABD’nin kara gücü terör örgütü PKK 2022 yılında Suriye’de 1200’den fazla çocuğun eline silah verdi, çatışmaya sürükledi. Bu veri Birleşmiş Milletler'in hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporundan…

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Terör örgütü PKK binlerce çocuğu ailelerin, hayattan kopardı. Onlar çocuk zorla silah altına alınarak yaşamını yitirdi.

Onlarca çocuk zorla ailelerinden alındı ya da kaçırıldı. Ellerinde ABD’nin silahları verildi. Savaşmaları istendi. Diyarbakır analarının yıllardır mücadelesini verdiği gerçekler Birleşmiş Milletler’in raporunda yer aldı.

BM, hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunu açıkladı. Raporda terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de Suriye'de 1200'den fazla çocuğu silahlı kadrosuna aldığı belirtildi.

PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görüşü ise “Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim” oldu.

BM raporu ile anaların terör ihraç eden HDP il binaları önünde verdiği mücadelenin haklılığı gözler önüne serildi. Diyarbakır analarının mücadelesi BM raporu ile dünya gündemine girdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Birleşmiş milletler # pkk

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