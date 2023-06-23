FETÖ'nün şifreleri çözüldü! İşte böyle gizleniyorlar

Fethullahçı Terör Örgütü’nün gizlenme talimatı olan tedbirnamesi ortaya çıktı. Tedbirnamede ev baskınlarına karşı önlemler, iletişim ve saklanma yöntemleri ile ailelerle temas konular ele alınıyor.

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FETÖ, yurt içinde aranan ve kendini gizlemeyi başaran örgüt elemanları için şifreli “Tedbirname” yayınladı. Şifreli belgeyi Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardı. Şifreleri bilenlerin anlayabldiği tedbirnamede gizli evler için “pansiyon”, aranan FETÖ’cüler için “raporlu”, yapılmaması gerekenler için de “yasaklı meyve” kavramlarının kullanıldığı tespit edildi.

Şifreli tedbirnameyi FETÖ’nün üst yöneticileri olan molla imamlar ile bilişim uzmanları birlikte hazırladı. Şifreli belgede, örgüt üyelerinin baskın ve yakalanmalardan korunmak için nasıl yaşamaları, davranmaları, giyinmeleri gerektiği, hangi yollarla ve teknolojik cihazlarla iletişime geçecekleri talimatları yer alıyor.

Çözülen şifrelere göre anlamlar şu şekilde:

  • Pansiyon: Gizli hizmetin sır evleri yani gaybubet evlerini.
  • Raporlu denilenler: Şu an saklanan ve yakalanmayanlar.
  • Raporlu olmak: Sırlanmış ve gizlenmiş olmak.
  • Sınav: Emniyet ve jandarma operasyon ve baskınları.
  • Yasaklı meyve: Yapılmaması gerekenler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fetö # şifre # paralel devlet yapılanması

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