FETÖ'nün şifreleri çözüldü! İşte böyle gizleniyorlar

FETÖ, yurt içinde aranan ve kendini gizlemeyi başaran örgüt elemanları için şifreli “Tedbirname” yayınladı. Şifreli belgeyi Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardı. Şifreleri bilenlerin anlayabldiği tedbirnamede gizli evler için “pansiyon”, aranan FETÖ’cüler için “raporlu”, yapılmaması gerekenler için de “yasaklı meyve” kavramlarının kullanıldığı tespit edildi.

Şifreli tedbirnameyi FETÖ’nün üst yöneticileri olan molla imamlar ile bilişim uzmanları birlikte hazırladı. Şifreli belgede, örgüt üyelerinin baskın ve yakalanmalardan korunmak için nasıl yaşamaları, davranmaları, giyinmeleri gerektiği, hangi yollarla ve teknolojik cihazlarla iletişime geçecekleri talimatları yer alıyor.

Çözülen şifrelere göre anlamlar şu şekilde: