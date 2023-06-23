CHP'de değişim kavgası giderek büyüyor

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim ve istifa sesleri yükseldi, parti içi hesaplaşmalar büyüdü.

Kılıçdaroğlu, üst üste toplantılar yapmayı sürdürse de parti kaynamaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Partilerinin eksikleri ve kusurları olduğunu kabul eden Soyer, " Zafer değil yenilgi öğretir" diyerek değişimin kaçınılmaz olduğuna dair şüphelerinin olmadığını söyledi.

Öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç olduğunu savunan Soyer, "Geniş kapsamlı bir “Özeleştiri Buluşması” yapılsın" dedi.

Diğer yandan olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ihraç istemi çıktı. CHP yönetimi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Ulusal Kanal'ın CHP'nin üst düzey yöneticilerinden aldığı bilgilere göre Tanju Özcan harekete geçiyor.

Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya "Değişim" yürüyüşü başlatacak. Yürüyüş, CHP Genel Merkezi'nde son bulacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İMZA

Ayrıca tüzük değişikliği için de parti teşkilatları harekete geçti. Örgütlerin tüzükte değişiklik için imza toplamaya başladığı öğrenildi. 3 Temmuz'da resmi olarak başlayacak imzalar Genel Merkez'e sunulacak.

Teşkilatlar partiye demokrasi ve demokratik dinamizm getirecek bir tüzük istediğini belirtiyor. Talepler arasında parti yönetiminin, milletvekili adaylarının büyük bölümünün de genel merkez tarafından değil, ilgili teşkilatlar tarafından belirlenmesini sağlayacak katılımcı bir tüzük yer alıyor.