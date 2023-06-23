İyi Parti'nin karanlık dosyası! Sami Özvarinli'den çarpıcı itiraflar

Kurultaya sayılı günler kala, işte bu sözlerle, İyi Parti'nin karanlık dosyasını açtı.

Yönetimlerini tepeden atamalarla sağlamlaştırmaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaktan ayrılacağı iddiaları gündemdeyken, önemli bilgiler eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli'den geldi.

Kararları Akşener, partisiyle almıyor. Peki, İyi Parti'yi kim yönetiyor? Özvarinli "üst akıl ABD" dedi.

Özvarinli, Akşener'in iki kişiden vazgeçmeyeceğini söyledi. O iki isim, oldukça dikkatçekici..

- Vazgeçemeyeceği iki insan var Osman Kavala ve Buğra Kavuncu. İçeride gözlemlediğim kadarıyla Kavala çok ciddi bir faktör. AİHM Demirtaş Kavala kararından sonra bu işe girmeyelim dedik. Duruşları belli, kötü ve zararlı insanlar. Bu şekilde rapor verdik. Demirtaş'ı es geçti CHP götürüyor zaten işi. Ama Kavalaya tüm itirazlara rağmen söylem yaptı.

Akşener'in Kavala zaafının perde arkasını da paylaştı Özvarinli.

- Bu faktörün altında sadece akrabalık bağları yok. Akşener'in organize ettiği tarafta sermaye var. Pensilvanya, Soros'tan mütevellit birlikte çalışıyor....

Özvarinli'nin Akşener'in altılı masa stratejisine ilişkin de değerlendirmeleri oldu. Masadan kalkıp geri oturmanın tabana oynanan bir tiyatrodan ibaret olduğunu ifade etti.

- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adı Akşener masadan kalkmadan iki oturum önce masaya geldi. İmamoğlu ve Yavaş masadaydı. Yeni hükümette bakanlık verilmişti. Birisi size sufle verince saçmalamaya başlarsınız. Devamlı yap derse bugün oturursun yarın kalkarsın. Bu bir tiyatroydu. İyi Parti'nin oylarını HDP-YSP'ye ne oluyor burada dedirtmeden sırtına alıp Millet İttifakına taşıma tiyatrosudur.

Akşener'in eski danışmanı Sezgin Tanrıkulu'nun İyi Parti'deki önemine de değindi.

Akşener'in, HDP suskunluğu çok konuşuldu. Diyarbakır programı olmasına rağmen HDP İl Binası önünde Evlat Nöbeti tutan aileleri ziyaret etmemesi ile de tepki çekmişti. Özvarinli, Akşener'in bilerek, evlat nöbetine gitmediğini söyledi.