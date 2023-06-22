Yargıtay'dan Hrant Dink kararı! FETÖ'nün kilit isimlerine verilen ceza onandı

FETÖ'nün işlediği Hrant Dink cinayetinde Yargıtay'dan yeni karar geldi.

62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamladı. Üst mahkeme, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken bazıları için onama kararı verdi.

FETÖ'nün emniyetteki kilit emniyet müdürlerinden dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onadı.

FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aldığı hükmü Yargıtay onadı.

Yargıtay, Volkan Şahin'in "ihmali davranışla kasten öldürme", Şükrü Yıldız'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme", Mehmet Ali Özkılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkum edildiğini hatırlattı. Söz konusu kişiler hakkında kesin delil elde edilemediğini belirten Yargıtay, atılı suçlardan beraatları yerine delillerin değerlendirilmesini istedi ve hükmü bozdu.

Yargıtay, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat elemanlarının birlikte örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiklerini aktardı. Bu şekilde büyük çaplı örgütsel nitelikteki eylemlerin plansız, tasarlamasız ve rastgele gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çekildi.