Doğu Perinçek yazdı: "Doğada üçüncü bir cinsiyet yok"

Aile yapısına yönelik tehditler, cinsiyetsizleştirme propagandaları ile artıyor. Kadın ve Erkek figürlerini ortadan kaldırmaya yönelik söylemler, bir haber aracılığı ile sosyal medyada gündem oldu.

“Sentetik insan embriyosu yapıldı” başlığı ile çıkan haberde yumurta veya sperm ihtiyacının ortadan kaldırılabileceğinden bahsedildi. " kadın ve erkek cinsiyeti dışında bir cinsiyet üretilebilir mi?" sorusu da bu haberle tartışmaya açıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “ Yumurtadan tavuk ve horoz dışında bir cinsiyet çıkmaz” başlıklı yazı ile tartışmalara son noktayı koydu.

- Kök hücre kullanılarak insan embriyosu yaratılabilir, bu çaba bilimin içindedir. Ama o embriyodan üretilecek insan yine ya erkek ya kadın olacaktır. Başka deyişle o insanın ya yumurtayı dölleyecek spermi olacaktır, ya da yumurtası olacaktır. Çünkü kök hücrenin kendisinde ve kök hücreden üretilen embriyonun kendisinde kadın ve erkek cinsiyeti dışında bir çözüm bulunmuyor. İstediğiniz kadar uğraşın, kök hücreden erkek ve kadın dışında bir cinsiyet üretemezsiniz.

Perinçek, kadın veya erkek dışında cinsiyet tartışması ortaya koyanları eleştirdi.

- Doğayı bırakalım, laboratuvarlarda bile kadın ve erkek dışında bir cinsiyet üretilemez. Çünkü insan türünü oluşturan kromozomlar, doğa tarafından belirlenmiştir. Bu kromozomlara müdahale ederek üçüncü bir cins yaratılması ya da cinsiyetsiz bir insan yaratılması mümkün değildir. Kadın ve erkeği belirleyen kromozomlar dışında ayrıca bir de eşcinsel kromozomu veya üçüncü bir cins kromozom bulunmuyor.

Sahte cinsiyetleri dayatan ideolojik etkenlere dikkat çekti Vatan Partisi Genel Başkanı.