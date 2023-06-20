Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacı kışkırtmasını sürdürdü! CHP Grup Toplantısı'nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, cezaevinde olan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay’ın serbest bırakılması için çağrısını yineledi.

- 600 milletvekilinden birisi Can Atalay tutuklu, seçimi kazandı mazbatasını da aldı ama parlamentoya gelip yemin edemiyor anayasaya aykırı. Meclis başkanına çağrı yaptım bu Meclis'in itibarını koruyacak sizsiniz mazbatasını aldığı halde yemin edemiyorsa asıl sorumlu sensin sayın Numan Kurtulmuş. Bir kez daha söylüyorum asıl sorumlu sensin.

Gündeminde sığınmacılar da vardı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 19 Haziran’da görüşen Kılıçdaroğlu, toplantıda da kışkırtma söylemlerini sürdürdü.

- Suriyeli geldi, yetmedi Afganlar geldi, yetmedi sınır diye bir şey kalmadı. Avrupalılar dediler ki "Size para verelim siz onları orada tutun". Pazarlık bu işte, beka sorunu budur.

Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammın yeterli olmadığını da belirtti. Türk-İş Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı’nı eleştirdi.