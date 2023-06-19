Suikast emri veren FETÖ'cü Dallas'ta! Temel Alsancak ABD'de görüntülendi

Karlov suikastinin emrini veren FETÖ'cü ortaya çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetini gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a suikast talimatını veren, 1 numaralı firari sanık "Türkiye Emniyet Mahrem İmamı" Kadir kod adlı Temel Alsancak, ABD'de görüntülendi. Sabah gazetesi, FETÖ'cü Alsancak'ı, Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta kayda aldı.

Dallas'taki ultra lüks villada saklanan Alsancak, villasına 27 Ağustos 2021'de taşınmış.

Alsancak'ın 4 ayrı paravan şirket kurup 2'sini fesih ettiği belirlendi. Hem istihbari gizlenme hem de firar eden örgüt üyelerinin çalışma vizesi alabilmesi için bu şirketleri paravan olarak gösterme amacıyla kurduğu tespit edildi.

Temel Alsancak, soruşturma birimlerinin yaptığı tespitlere göre hayatı boyunca kendi adına cep telefonu hattı çıkarmadı. Sürekli olarak ya "patates" hat kullandı ya da başkalarını adına çıkarılmış hatlarla haberleşti. Bu nedenle Alsancak'la ilgili herhangi bir HTS incelemesi yapılamadı.

Alsancak KOM Daire Başkanlığı raporunda Bylock kullanıcı listesinde yer alıyor. Bank Asya hesabındaki para miktarı artan isimlerden bir tanesi.

"Kadir", "Cemal", "Ertuğrul", "Asım" kod adlarını kullanan Temel Alsancak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet yapılanmasında uzun yıllar görev aldı. Alsancak, FETÖ'nün Emniyet sorumluları arasında bulunan Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil, Kasım kod Hamza Sevinç gibi isimlerle çalıştı.

Sevinç'in ardından Alsancak, Ağustos 2016'te FETÖ'nün üst düzey Türkiye Emniyet Mahrem Hizmetler İmamı olarak atandı.

Karlov suikastı, küresel istihbarat örgütleri tarafından Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki siyasal ve askeri ilişkilerin tamamen kopartılarak savaş durumuna getirme amacı taşıyordu.