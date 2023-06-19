Şebnem Korur Fincancı'ya Avrupalı STK'ler sahip çıktı! Türk hukukuna müdahale için küresel dostlarını çağırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan Şebnem Korur Fincancı’ya, Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve üç bakanlığa yazdıkları mektupta Fincancı aleyhine açılan davaların düşürülmesini istendi.

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Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi adlı iki STK, sağlık sorunlarını bir kenara koydu, Türkiye’deki hukuk davalarının peşine düştü. TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne “Kimyasal Silah kullanıyorlar” iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı için harekete geçen iki STK, Cumhurbaşkanlığı ve üç bakanlığa mektup yazdı. Mektupta Fincancı aleyhine açılan davaların düşürülmesini istendi.

Mektup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de gönderildi.

Kendilerinin milyonlarca hekimi temsil ettikleri iddiasıyla başlayan mektupta,TTB Merkez Konseyi’nin on bir üyesinin görevden alınmasını hedefleyen davadan kaygılı oldukları belirtildi.

Kurumlar, TTB davasının görüleceği 22 Haziran 2023 gününden bir gün önce Ankara’ya geleceklerini de belirtiyor.

Ayrıca Dünya Tabipler Birliği Başkanı Osahon Enabulele, Fincancı ile ‘TTB susturulamaz’ konulu bir de toplantı düzenleyecek.

# Şebnem Korur Fincancı # türk tabipler birliği

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