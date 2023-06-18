Kurbanlık kesiminde nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlardan uyarı geldi

Kurbanlık etlerin uygunsuz koşullarda bekletilmesi ve muhafazası nedeniyle, bozulma riskine karşı et üreticileri uyardı. Soğuk zinciri yakalamanın önemi vurgulandı. Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan şunları söyledi:

- Öncelikle soğuk zincir çok önemli. Poşetiyle dahi dolabımıza eti koysak, dolabın içerisinde et bozulur. Üstte kalanlar soğur, ortada kalan etlerimiz yanar. Ülke olarak çok önem arz ediyor. Çünkü kayıptı, yüzde 40’ı bundan 4-5 yıl öncesi çöpe gidiyordu. Biz bunları sizlerin, kanalların sayesinde, her yıl söylemekle şu anda yüzde 10’a düşürdük. İnşallah ileriki yıllarda sıfıra indirebiliriz diye düşünüyoruz.



Peki bu kaybın önüne geçilmesi için ne yapılması gerekiyor? İlhan Ayhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Zaman kaybetmeden direkt evimize geliyoruz. Klimalı bir ortamda 2 saat kadar dışarıya koyuyoruz. Dolabımızda meyve sebzeleri çıkararak, açıkta, poşetli olarak değil, ambalajlı olarak değil, tencerede değil etlerimizi açık raflara çizeceğiz. Kasabımıza ikinci veya üçüncü günü götüreceğiz. Soğuk zincirimizi yakaladığımız zaman derin dondurucumuza koyarsak bir yıl dahi tüketebiliriz.

İlhan Ayhan kesim koşulları ile ilgili de uyarılar yaptı.

- Burada baya bir yol kat ettik. Önceleri bahçelerde apartman arasında kesimler vardı. Şuanda o baya azaldı. Belediyenin göstermiş olduğu yerler var. Çiftliklerde kesim yerleri var. Kesinlikle buralarda kesilmesi. Bağ bahçede apartman altlarında kesilmesinin hiç uygun olmadığını düşünüyoruz. Bilinçli yapılan yerlerde ve profesyonel kişilere yapılmasının çok uygun olduğunu göreceğiz. Acemi kasaplarla çalışılmasın. İşin uzmanı ve ehli olmayan kişiler tarafından kesilirse, etimizi de bize düzgün bir şekilde çıkarttıramaz.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT!

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ilhan Ayhan, vatandaşlara kurbanlık alımına “son günü beklemeyin” çağrısı yaptı.

- Kurbanın son gününe bekleyelim, işte fiyatlar düşecek gibi bir düşünceye kapılmamalarını, uygun gördükleri yerlerden hayvanlarını bir an evvel alıp bağlantılarını kurmalarını tercih ederim. Fırsatçıların eline düşmüyor da bu sefer malda bulamıyorlar. Yani dişi hayvan kesmek zorunda kalıyor, erkek hayvana ulaşamayınca. Tabi biz birlik olarak üretimin devam etmesi taraftarı olduğumuz için dişi hayvanın kesilmesine de karşıyız. Dişilerimizin damızlık kalıp, ileriki yıllarda çocuklarımızın kurban kesebileceği, onlardan üretim yapılmasının daha doğru olduğunu düşünmekteyim.

İlhan, kurbanlık alımında başta nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.