MSB'den duygulandıran "Babalar Günü" videosu

Babalar Günü dolayısıyla, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir paylaşım yaptı.

İzleyenleri duygulandıran videoda, görevi başında bulunan, yurt içi ve sınır ötesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Babalar Günü mesajlarına yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı. Paylaşımda, "şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın "Babalar Günü" kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadeleri kullanıldı.