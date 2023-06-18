CHP'de kaos ve kargaşa hakim! Bülent Kuşoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e uyarı geldi

Değişim sesleri yükselse de karşılık görmüyor. CHP genel merkezi "değişim" çağrılarını "örgütleri değiştirme" yönünde adım atarak göğüslemeye çalışıyor.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ UYARDI

CHP sözcüleri kamuoyuna pembe bir tablo çizmeye çalışsa da mızrak çuvala sığmıyor. Taraflar basına verdikleri demeçlerle birbirlerine ince mesajlar gönderiyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek tartışmayı yeni bir aşamaya taşıdı.

CHP’li Kuşoğlu, adaylığını açıklayan Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL, ABDÜLLATİF ŞENER’İN İSTİFASINA İLİŞKİN KONUŞTU

Öte yandan sski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" çıkışından sonra CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifaya ilişkin konuştu. Özgür Özel, "İçim acıyarak izledim." dedi.

SADECE ŞENER DEĞİLMİŞ

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen sadece Şener değil. Gazeteci Şaban Sevinç CHP’li başka bir milletvekilinin daha Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi. Vekilin kim olduğunu ise açıklamadı.

CHP’DE YEREL SEÇİM KORKUSU

Parti genel merkezinde büyük bir umutsuzluk hakim. Aydınlık gazetesine konuşan üst düzey CHP’li yetkililer, CHP’nin yerel seçimlerde başarı sağlayamayacağını düşünüyor.

“Toparlanma ihtiyacı” olduğu konusunda ortaklaşma var. Ancak CHP yetkilileri İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu ile aynı programda ve çizgide ilerlediği konusunda hemfikir.