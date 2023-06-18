Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Aydınlık'taki köşesinde yazdı: "ABD ekonomisi çöküyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kriz batağındaki ABD ekonomisinde sonbaharda şiddetli sarsıntılar beklendiğini, bunun Türkiye'ye de ciddi yansımaları olacağını belirtti.

- Sonbaharda ABD ekonomisinde şiddetli sarsıntılar bekleniyor. Dahası ABD ekonomisinin çökeceğini öne süren ciddî uzmanlar ve devletler de var. Dünyanın büyük devletleri büyük krize hazırlanıyor. Türkiye derinleşen krizi en sert yaşayacak ülkeler arasında.

Perinçek, Aydınlık Gazetesindeki köşe yazısında, hükümetin, ekonomik krizin siyasi sonuçlarını hafifletmek adına Mart ayında yapılacak yerel seçimi, öne çekme planları yaptığını ifade etti.

- Alâmetler şimdiden görülmeye başlandı. Genel yerel seçimler önümüzdeki yılın 29 Mart gününde yapılacak olursa, AK Parti yönetiminin işi hayli zor. O koşullarda sabır çağrılarına kulak verecek vatandaş bulunmayacak! Bu değerlendirme iktidar sahiplerinin de dikkatinde. (…) İşte bu çaresizlik içinde bulunan akıl, Ortaçağ bedestenlerindeki akıldır ve bugün Bit Pazarına düşmüştür: Yerel seçimleri erkene alırız, bu vartayı da “şimdilik” atlatırız seçeneği gündemde. Şimdilik atlatılacağı umulan varta, en iyimser olasılıkla yarının ağır gündemidir.

"YARIN ÇOK GEÇ OLACAK"

Doğu Perinçek, atanan yeni ekonomi yönetimiyle, batı ekonomisine dönüşün sinyalini veren hükümeti bir kez daha uyardı. Batı’nın iflas etmiş politikalarıyla Türk ekonomisinin kurtarılamayacağını vurguladı.

- İflas etmiş olan programda çözüm aramak, durumu ağırlaştırıyor. Bunlar, hükümet çözümleri değil. İçine girdikleri güzergâhta dolar dizginlerini koparır gider, tasarruflar yüksek faize akıtılır, sanayi ve tarımda yeniden üretim bunalımları yaşanır, fiyatlar doların peşinden koşar, halkın hoşnutsuzluğu artar, homurtular yükselir.

"ÜRETİM DEVRİMİ KAÇINILMAZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye için üretim devriminin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.