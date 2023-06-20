CHP'de değişim tartışması sürüyor! Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında neler yaşanıyor?

CHP’de değişim çağrıları yükselmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na doğrudan 'Genel Başkan olmak istiyor musun?' diye sorduğu iddia edildi. İmamoğlu'nun da buna 'Tabi ki olmak isterim' yanıtını verdiği öne sürüldü.

Fatih Altaylı’ya konuşan İmamoğlu, iddialara yanıt verdi. “Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” sözlerini kaydetti.

”SONUNDA BİRİNE EL VERİR”

İmamoğlu, “Denediğimiz yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor” dedi. Ekrem İmamoğlu, değişimden kastın Genel Başkan değişimi olup olmadığına ilişkin soruyu da şu sözlerle yanıtladı:

- Gerekiyorsa o da dahil. Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP’ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir.

Bir yandan da İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yol haritasını gönderdiği ve 20 Haziran’a kadar süre verdiği iddia edildi. Rest çeken İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na 'Kurultay'da genel başkan olmayacağını açıkla' çağrısı yaptığı öne sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL’E İSTİFA ŞARTI

Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in olası adaylığına ilişkin istifa şartını öne sürdüğü de gündemde. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Bunu gerçekleştirmek için Grup Başkanlığı'ndan istifa etmelidir” dedi. Özgür Özel ise, "Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı" sözlerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan da muhabirlerle bir araya geldi. Tabanın bir değişim talebi olduğunu vurgulayan Tarhan, kurultayı işaret etti:

- Bir örnek vereyim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı CHP’nin kurucu ilkelerinde yer almış İsmet İnönü Chp nin kurultayında bırakmıştır onun için bizim adresimiz kurultaydır.

KILIÇDAROĞLU 20 HAZİRAN’DA İL BAŞKANLARIYLA BULUŞACAK

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun 21 Haziran Çarşamba günü CHP’nin 81 il başkanıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Toplantıda seçim değerlendirmesi ve kongre süreçlerinin ele alınması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ GÖRÜŞTÜ

Tüm bunlar olurken Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ağırladı. Görüşme sonrası açıklama yapan iki isim, Ortadoğu’ya ve yerel yönetimlere dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Genel Başkan seçim süresinde Zafer Partisi’ni iki kez ziyaret etmişti ve önemli görüşmeler yapmıştık. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Doğal olarak Türkiye’nin sorunlarını, Ortadoğu’yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik." ifadelerini kullandı.