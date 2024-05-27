İstanbul'da hissedilen deprem

İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü ve derinliğini sosyal medya hesabından duyurdu

İstanbul'da hissedilen deprem
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında saat 00:38’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 36 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 17 kilometre olarak açıkladı.

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