İstanbul'da hissedilen deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında saat 00:38’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 36 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 17 kilometre olarak açıkladı.