İstanbul'da hissedilen deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü ve derinliğini sosyal medya hesabından duyurdu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, İstanbul Büyükçekmece açıklarında saat 00:38’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 36 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 17 kilometre olarak açıkladı.