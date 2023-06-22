CHP'de il başkanlarıyla toplantı yapıldı! İşte toplantıda gündeme gelen konu başlıkları

Değişim mesajlarının ardından CHP’de önce Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Kurultay kararı alındı. CHP’nin 81 il başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Toplantı öncesi bazı il başkanları gazetecilere konuştu. CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan düzeyinde bir değişim olabilir" açıklaması hatırlatılması üzerine kurultayı işaret etti. Yaşar, "O, Sayın İmamoğlu'nun kendi fikri ama bizlerde değişim yeri delegeler ve kurultaydır. Burada delegelerimiz nasıl bir karar verir, o şekilde hareket edilir." dedi.

Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla toplantıda açılış konuşması yaptı. Toplantıda seçim, tüzük değişikliği ve kurultay gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu’nun, il başkanlarına az oy çıkan mahallelerde özel çalışma yapma talimatı verdiği de iddia edildi. İl başkanları toplantısında “değişim” ve “değişimin kapsamı” tartışmalarının da konuşulduğu öne sürüldü.

EREN ERDEM’DEN İMAMOĞLU’NA GÖNDERME

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu. "Siz yukarıdan aşağıya doğru 'Ben değişimi şöyle yapacağım' deyip bir değişim dikte edemezsiniz" dedi.

ÖZTRAK’TAN YEREL SEÇİM MESAJI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlere genel başkan olarak girmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu’na üstü kapalı yanıt veren Öztrak, Belediye Başkanlarının eserlerini tanıtmaya odaklanması gerektiğini belirtti.

TDP, CHP İLE BİRLEŞECEK

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de 23 Haziran Cuma günü Türkiye Değişim Partisinin resmi olarak CHP ile birleşeceğini açıkladı. Sarıgül, daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini kaydetti.