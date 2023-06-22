Yunanistan'daki göçmen teknesi faciasında ölü sayısı 82'ye yükseldi! Frontex facianın hemen öncesinin görüntülerini yayınladı

Yola çıkmışlardı, tam 700 kişilerdi. Umutları, hayalleri yolculuk yaptıkları balıkçı teknesi ile alabora oldu.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex, faciadan hemen öncesine ait görüntüleri yayınladı.

Yunan sahil güvenliğinin halat atma girişimiyle alabora olan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

Yunanistan'ın ihmal iddialarının kuvvetlendiği faciada kayıplarını arayanlar DNA örneği verecek. Balıkçı teknesini ayarlayarak denize çıkaran 9 göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

Sağ kurutulanların göçmenlerin ifade işlemleri de sürüyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin ifadesi aynı; "Yunan Sahil Güvenliği tekneyi hızla halatlarla çekti, sağa sola savrulan tekne alabora oldu". Atina yönetimi henüz bu iddialar karşısında sessiz.

Temmuz ayında yapılacak ikinci tur seçimlere hazırlanan Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak SYRIZA Lideri Aleksis Çipras, Kalamata Limanı'nına gitti. Faciadan kurtulan göçmenlerle görüştü. Çipras göçmenlerin kendisine "Yunan sahil güvenlik ekiplerinin tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını" anlattığını söyledi.

Yunan kamuoyu yaşananlardan rahatsız. Yürüyüş düzenleyen halk, Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarını protesto etti.

Ege ve Akdeniz'de göçmenleri geri itmesiyle Yunanistan bir süredir dünya gündeminde. Türkiye'nin sık sık gündeme taşıdığı geri itme ve bu son faciaya ilişkin soruşturmaya kaşı AB'nin alacağı tutum merak konusu...